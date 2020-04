Ferrari: Sebastian Vettel acquista un simulatore

Sebastian Vettel decide di dare una possibilità al mondo di simulazione. Il tedesco è stato tentato dalla curiosità e ha deciso di acquistare un simulatore, anche se assicura che è presto per dire che lo vedremo nelle gare virtuali. Il quattro volte campione del mondo ha appena ricevuto il suo nuovo simulatore. Sebastian riconosce che così tanto parlare di simulazione ha suscitato il suo interesse per questo nuovo mondo. Il tedesco assicura che gli darà una possibilità, anche se chiarisce che averlo non significa che competerà immediatamente.

“La verità è che non avevo un simulatore fino a un paio di giorni fa, quindi non ero tentato di competere negli Esports perché non ne avevo la possibilità. Ho sentito molto parlare di questo mondo, quindi ho pensato di prenderne uno e provarlo, ma ho bisogno di configuralo bene”, spiega in una conferenza stampa virtuale, secondo l’agenzia di stampa Reuters.

Sebbene conosca il carattere professionale che il simracing ha acquisito negli ultimi tempi, per lui, al momento, è solo un nuovo hobby nato durante lo stop alla F1. “Questo non significa che avrò una carriera nel mondo virtuale. Penso che sia qualcosa con cui potrei divertirmi. Sono cresciuto con alcuni videogiochi e ho giocato con alcuni di loro, ma ad essere sinceri da quando ho figli ha smesso di essere tra le mie attività quotidiane “, ammette.

“Sono consapevole che la gente lo prende molto sul serio e passa molto tempo a esercitarsi, ma mi piace anche fare altre cose”, ricorda. Dove invece Vettel non ha fatto progressi, tuttavia, è nel mondo dei social network. Siamo nel 2020 e ancora nessun profilo è stato creato dal pilota tedesco. “Non ho progredito sui social network. Non ho avuto tempo. È qualcosa che non ho mai iniziato, quindi non credo che sia qualcosa che mi manca”, afferma Vettel per finire.

