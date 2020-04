Vettel parla con la Ferrari di come abbassare il suo stipendio per il coronavirus

Sebastian Vettel parla già alla Ferrari dell’abbassamento del suo stipendio, ma assicura che non renderà pubblico il risultato dei loro colloqui, poiché ritiene che non dovrebbe esserci pubblicità su questo tipo di trattativa. Il pilota della Ferrari assicura che, come altri membri della griglia, sta parlando con il suo team di come può aiutare, con il suo stipendio, a limitare i danni alla società italiana e ad emergere il più possibile, come azienda, dalla crisi del coronavirus.

Tuttavia, Sebastian Vettel ha già avanzato che non farà come gli altri piloti, che hanno reso pubblico lo sforzo che stanno facendo in questo momento, ma preferisce mantenere la decisione economica che prende per sé, poiché crede che sia qualcosa di meglio non vantarti in modo che non sembri un lavaggio dell’immagine o qualcosa di simile.

“È sicuramente qualcosa di cui sto parlando con la squadra. Ovviamente non sappiamo ancora come sarà la stagione, quando inizierà, quante gare ci saranno, quanto tempo passerà… ma terrò per me le decisioni che prenderò su questo fronte con il mio team, come ho sempre fatto “, afferma Vettel in una videoconferenza, con The Race. “Non userò questo argomento ora per migliorare la mia immagine o qualcosa del genere. Ciò che ho deciso di fare in passato, l’ho fatto in silenzio e sarà lo stesso ora”, aggiunge.

Parallelamente, Sebastian parla anche alla sua squadra del suo futuro, anche se ammette che quelle conversazioni sono immediatamente cadute in secondo piano quando è scoppiatoa l’epidemia di coronavirus. “La priorità dopo l’Australia era capire con cosa avevamo a che fare, cosa che a mio avviso non era abbastanza chiara, e garantire la salute dei dipendenti Ferrari, poiché l’Italia è stata uno dei paesi più colpiti in Europa. E’ logico, ci siamo concentrati su questo “, ha concluso Vettel.

Ti potrebbe interessare: Vettel e il suo futuro: “Probabilmente dovrà essere deciso prima del primo GP”