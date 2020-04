Sainz: “Preferirei non commentare le voci sulla Ferrari”

Carlos Sainz preferisce non pubblicizzare le voci che negli ultimi mesi lo hanno collegato a un possibile futuro alla Ferrari. Lo spagnolo insiste sul fatto che si concentra sulla McLaren. Il pilota di Madrid si sente stimato e riconosciuto in Formula 1, soprattutto dopo la sua grande stagione del 2019. Tuttavia, Carlos insiste su quanto sia felice in McLaren e sulla sua fiducia nel progetto, su cui è concentrato al 100%.

“È umano sentirsi bene quando le persone del tuo settore riconoscono il tuo lavoro e apprezzano quello che stai facendo. Ci sono molti piloti che vedono scadere i propri contratti quest’anno e le voci ci saranno sempre. Penso che tutti sappiano quanto sono felice in McLaren, ho molta fiducia nel progetto e nel gruppo umano dietro di esso “, ha detto in un’intervista con la stampa spagnola. “Quando ho firmato il contratto la scorsa estate, sapevo di avere una grande sfida davanti a me. La McLaren era lontana dai primi e dovevo guidare la squadra e fare del mio meglio per sviluppare una buona macchina. Penso che il team e io Siamo stati all’altezza di questa sfida e abbiamo fatto un passo importante nel 2019 “, aggiunge.

Lo spagnolo ha già iniziato a parlare con la McLaren per il rinnovo, in quanto è uno di quei piloti il ​​cui contratto termina alla fine dell’anno. Tuttavia, lo stop a causa della crisi del coronavirus ha congelato l’intero mondo della Formula 1 e Sainz suggerisce che i colloqui non riprenderanno fino all’inizio della stagione. Tuttavia, sottolinea che la sua priorità è la McLaren e schiva di nuovo le voci che lo collegano alla Ferrari.

“Ho già detto all’inizio dell’anno che c’è stata qualche conversazione ma in questo momento tutto è paralizzato e ci vorrà del tempo per vedere il movimento. Per quanto riguarda la possibilità della Ferrari, preferisco non commentare le voci. Mi concentro sulla McLaren ” ha concluso Sainz.

