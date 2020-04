Maserati Ghibli: ecco un esemplare con oltre 36.000 dollari di modifiche

Alcune auto sarebbero migliori se lasciate originali. Esempi sono le supercar di Ferrari. Tuttavia, in questo articolo vi proponiamo un esemplare molto particolare di una Maserati Ghibli.

La berlina executive del Tridente vanta diversi componenti aftermarket ma nonostante ciò riesce a rimanere in qualche modo discreta. In particolare, a bordo ci sono aggiornamenti che valgono circa 36.000 dollari (33.246 euro), di cui solo 9400 dollari (8680 euro) spesi per l’installazione professionale del body kit e della verniciatura.

Maserati Ghibli: Creative Bespoke propone in vendita un esemplare ampiamente modificato

Altri 800 dollari (738 euro) sono stati spesi per oscurare il rivestimento e 18.800 dollari (17.361 euro) per il pacchetto aerodinamico in fibra di carbonio targato Aspec. Questo include estensioni per paraurti anteriore e posteriore, minigonne laterali, alettone posteriore e nuovo cofano motore.

Il proprietario di questa Ghibli ha investito altri 3500 dollari (3232 euro) per i cerchi custom da 21″ (abbinati a degli pneumatici Pirelli), 1200 dollari (1108 euro) per le molle H&R e 2200 dollari (2031 euro) per l’impianto di scarico personalizzato.

Creative Bespoke sta proponendo in vendita la vettura a una cifra piuttosto interessante. Infatti, il preparatore ha elencato la Maserati Ghibli per 49.989 dollari (46.170 euro). Ciò significa che senza i vari aggiornamenti menzionati poco fa, la sportiva costerebbe appena 14.089 dollari (13.012 euro).

Abbiamo di fronte una Ghibli del 2016 che ha percorso 21.612 km e con un equipaggiamento di serie che include sedili sportivi anteriori con funzione di riscaldamento, climatizzatore bi-zona, finiture in pelle, sistema di infotainment e specchietto retrovisore auto-oscurante.

Si tratta più nello specifico di una Maserati Ghibli S con trazione posteriore equipaggiata da un motore V6 biturbo da 3 litri capace di sviluppare una potenza di 430 CV e 580 nm di coppia massima. Secondo i dati ufficiali forniti dalla casa automobilistica modenese, l’auto è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 5 secondi e di raggiungere una velocità massima di 286 km/h.