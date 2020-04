Charles Leclerc si prepara alla seconda uscita nel Gran Premio di Cina di Esports

Charles Leclerc si prepara per la seconda uscita nel Gran Premio di Cina di Esports Virtual questo fine settimana insieme ad altri cinque piloti di Formula 1. Leclerc, che ha vinto il suo debutto negli eSports attorno all’Albert Park Circuit a Melbourne all’inizio di aprile, affronta nuovamente i rivali George Russell [ Williams ], Antonio Giovinazzi [ Alfa Romeo ], Lando Norris [ McLaren ], Alex Albon [Red Bull] e Nicholas Latifi [Williams]. La Ferrari deve ancora confermare chi guiderà insieme al vincitore dello scorso Gp virtuale. L’ultima volta, Leclerc ha collaborato con il fratello minore Arthur, lui stesso membro dell’Accademia dei piloti Ferrari.

Il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois è stato un ospite a sorpresa nelle prime gare, e le sue forti prestazioni hanno visto il Red Bull portare il calciatore lontano dal Racing Point per la gara cinese. Con la pandemia globale di Covid-19 che vede in vigore rigidi blocchi in gran parte del mondo, la popolarità degli eSport continua a crescere. Julian Tan, responsabile in Formula 1 delle iniziative e degli sport digitali, è lieto di poter nuovamente mettere in scena uno spettacolo per i fan.

“Dal punto di vista degli eSport, l’ultimo gran premio virtuale è stato uno dei nostri eventi di maggior successo che abbiamo mai organizzato, quindi è bello essere tornati ed essere in grado di continuare a costruire qualcosa che si è dimostrato estremamente popolare”, ha detto Tan. “È molto importante per noi che possiamo dare ai nostri fan qualcosa per guardare avanti in questi tempi incerti, quindi vedere un elenco così impressionante di piloti di ritorno è fantastico. Speriamo che l’azione di corsa sia altrettanto emozionante e divertente come l’ultima volta! ”

