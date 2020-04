Leclerc e Albon vincono nel secondo evento di beneficenza “The Race for the World”

Questo martedì è stata di nuovo una notte di gare grazie al secondo evento di beneficenza dell’iniziativa “The Race of the world”. I grandi vincitori sono stati Charles Leclerc e Alex Albon. L’evento tocca già i 44.000 euro di raccolta per la lotta contro il coronavirus. Il Race for the World Championship è stato creato da numerosi piloti di Formula 1 per raccogliere fondi per il coronavirus. Ciò avviene attraverso il videogioco ufficiale della Formula 1 del 2019 e il suo obiettivo è raggiungere i 100.000 euro per donarli all’Organizzazione mondiale della sanità. È iniziato domenica scorsa, con una prima raccolta di 30.000 euro.

Sebbene queste siano ovviamente gare meno importanti per i piloti, vogliono sempre vincere. Il primo degli eventi, quello di domenica, è stato vinto dal fratello di Charles, Arthur. Nella prima gara, disputata a Spa-Francorchamps, Luca Albon, il fratello di Alex, è partito dalla pole ma sono stati Charles e Lando Norris a gareggiare per la vittoria. Alla fine ha vinto il monegasco, Norris è finito in seconda posizione. Il pilota junior della Renault Christian Lundgaard ha completato il podio. Nella seconda gara, disputata sul circuito di Baku, ha dominato Alex Albon, che ha preso il comando all’inizio e ha dominato per tutta la durata della prova.

Ti potrebbe interessare: Leclerc sceglie per sbaglio la Red Bull in una prova virtuale e costringe gli altri a ricominciare