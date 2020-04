Formula 1: anche il Gran Premio del Belgio potrebbe venire rinviato

Le autorità belghe hanno vietato tutti gli incontri pubblici fino al 31 agosto, rendendo apparentemente inevitabile che il Gran Premio del Belgio di Formula 1 sarà almeno rimandato. Alcune restrizioni in Belgio potrebbero essere state leggermente allentate, ma a fianco della Germania, il paese ha confermato che le riunioni di massa “come i festival musicali” non potranno aver luogo fino a settembre al più presto.

Poiché la maggior parte dell’Europa continentale ha apportato modifiche ai loro protocolli di blocco in momenti simili e con l’amministratore delegato degli sport motoristici di Formula 1 che ha dichiarato di sperare che la stagione inizi a luglio in Europa, l’annuncio potrebbe significare che la Formula 1 è sospesa fino a settembre.

“Oggi nessuno può dire quando avremo di nuovo una vita normale”, ha dichiarato il primo ministro belga Sophie Wilmes. “C’è ancora una lunga strada da percorrere ed è disseminata di pietre e piena di buchi. Tuttavia, la prospettiva di un futuro migliore è alla nostra portata. Anche noi abbiamo deciso di attuare una serie di misure difficili per proteggere la popolazione. È stato un mese di sforzi e sacrifici, ma il numero di ricoveri ospedalieri è diminuito. Ancora nuove morti si verificano su base giornaliera.

“Dietro le fredde statistiche ci sono persone reali, che soffrono e che sono morte. Ci sono famiglie in lutto in circostanze difficili. Gli operatori sanitari lottano quotidianamente per salvare vite umane. “Sebbene la diffusione del virus stia rallentando, la crisi non è ancora passata.”

