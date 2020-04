Nuova Fiat Weekend: ecco come potrebbe essere in caso di ritorno

Sappiamo che Fiat sta lavorando su Fiat Argo SUV per il suo lancio in Brasile nel 2021. E se il marchio italiano decidesse di lanciare una nuova Fiat Weekend sotto forma di SUV basato sulla nuova Strada? È quello che il designer digitale Renato Aspromonte, del canale Overboost BR, ha immaginato in questi render che vi mostriamo. Sempre basato sul progetto originale del 1997, Weekend è andato fuori produzione all’inizio di quest’anno a causa delle scarse vendite, lasciando il segmento station wagon solo per i modelli più costosi, come Audi A4 Avant e Volvo V60.

Approfittando del lancio di Fiat Strada, il designer ha utilizzato elementi del pick up e di altri modelli del marchio per progettare quello che potrebbe essere la nuova Fiat Weekend, con un profilo SUV per competere con modelli come Chevrolet Tracker, Nissan Kicks e VW T-Cross. L’ipotetica Fiat Weekend del futuro potrebbe utilizzare la stessa base della Strada (compresa un’elevata altezza da terra), ma la sospensione posteriore dell’assale rigido del pickup potrebbe qui venire sostituita dall’asse di torsione con molle elicoidali per offrire maggiore comfort agli occupanti. Rispetto alla precedente versione in una nuova generazione di Weekend lo spazio interno potrebbe venire ampliato con il bagagliaio che potrebbe offrire circa 500 litri di volume.

L’interno della nuova Fiat Weekend potrebbe essere arricchito da elementi esclusivi, come il climatizzatore digitale, ma condividere diversi componenti con la nuova Fiat Strada, come il volante e i sedili, oltre al sistema multimediale con mirroring wireless per smartphone, con Apple CarPlay e Android Auto tramite Bluetooth.