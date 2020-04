Dodge Viper sfida una Camaro ZL1 in una gara di accelerazione | Video

Ritorniamo a parlare nuovamente di drag race proponendovi questa volta una sfida fra la potente Dodge Viper e la Chevrolet Camaro ZL1. A giudicare dalle forme dei gruppi ottici, la Viper dovrebbe essere in versione GTS.

Questa vettura è stata introdotta nel 1996 con un motore in grado di sviluppare una potenza di 450 CV e oltre 650 nm di coppia massima. Rispetto alla versione precedente, il modello riesce a ridurre la percorrenza sui 400 metri di 0,7 secondi, oltre a proporre una velocità massima incrementata di 35 km/h.

Dodge Viper: un esemplare GTS lancia una sfida a una Camaro ZL1

Per quanto riguarda la Camaro ZL1, questa sigla contrassegna la versione potenziata lanciata nel 2012. Il veicolo ha sotto il cofano un motore V8 aspirato da 6.2 litri in grado di sviluppare ben 550 CV di potenza, oltre a disporre di un servosterzo elettronico e del Magnetic Ride Control che ha lo scopo di gestire le sospensioni in tempo reale.

Anche l’aerodinamica è stata migliorata con l’introduzione di nuovi elementi in fibra di carbonio. Insomma abbiamo di fronte due vetture davvero performanti, seppur siano state lanciate sul mercato in anni molto diversi.

Purtroppo non sappiamo se la Dodge Viper e la Chevrolet Camaro ZL1 in questione abbiamo ricevuto delle modifiche al propulsore o ad altre componenti meccaniche. In ogni caso, vi lasciamo con il video postato su YouTube da Wheels per scoprire la vincitrice di questa drag race.