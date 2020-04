Michael Schumacher: l’auto con cui vinse in F3 è stata messa in vendita

L’auto di Formula 3 con cui Michael Schumacher divenne campione nel 1990 è stata messa in vendita nei giorni scorsi. Il prezzo della vettura che dispone di 185 cavalli è ancora sconosciuto, secondo quanto riportato dal sito Motorsport-Total.com. Si tratta di una Reynard 903 del team WTS. Schumacher ha guidato questa vettura nel 1990 nel campionato tedesco di F3 ed è riuscito anche a vincere il titolo con questa vettura. C’è un motore Opel in questa macchina e il venditore dice che è pronta per essere guidata.

Michael Schumacher ha guidato questa auto nella sua seconda stagione in Formula 3 tedesca nel 1990. In quel campionato il leggendario campione tedesco ha vinto cinque delle undici gare, tra cui una gara contro il suo futuro rivale di F1 il pilota finlandese Mika Häkkinen. Quanto costerà la Reynard 903 del team WTS guidata da Schumacher non è ancora noto, il prezzo infatti viene rivelato solo su richiesta. Vedremo dunque chi riuscirà ad ottenere questa vettura di F3 che sicuramente per i collezionisti ha un certo valore.

