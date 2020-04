Dodge Charger SRT Hellcat: in arrivo i nuovi cerchi Brass Monkey

La gamma della Dodge Charger SRT Hellcat sarà presto ampliata con un nuovo set di cerchi in Brass Monkey. Questi saranno disponibili per la prima volta anche sul modello Widebody con ampi passaruota.

La scoperta è stata fatta da Mopar Insiders attraverso un elenco per questa nuova opzione presente nella guida agli ordini per le concessionarie Dodge. La nuova tonalità Brass Monkey dovrebbe essere offerta con il set Devil’s Rim a cinque doppi raggi che misurano 20″ di diametro e 11″ di larghezza.

Dodge Charger SRT Hellcat: Mopar Insiders anticipa l’arrivo del nuovo set di cerchi da 20″

Sempre secondo quanto riportato dal noto sito Web, questi cerchi possono essere aggiunti al prezzo di 1095 dollari (1001 euro). Anche gli acquirenti della Challenger SRT Hellcat potranno ottenere i nuovi cerchi Brass Monkey ma da 20″ di diametro e 9,5″ di larghezza.

Sia la Charger che la Challenger non sono attualmente in produzione in quanto lo stabilimento, che si occupa dell’assemblaggio di entrambi i modelli, è chiuso a causa del coronavirus. Ciò significa che le Dodge Charger SRT Hellcat con i nuovi cerchi non saranno disponibili fino al riavvio della produzione previsto dopo il 4 maggio.