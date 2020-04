Una Ferrari F40 sfida una Lamborghini Countach [VIDEO]

Fa quasi impressione vederle sfrecciare di fianco. Sono due quasi coetanee, una Ferrari F40 rossa e una bianca Lamborghini Countach. L’adrenalinica corsa lungo la Foothill Freeway in California è stata messa in pratica da Motor Trend. Il video dura poco ma basta per inserirsi dritto nel cuore degli appassionati visto che entrambe le vetture sono particolarmente apprezzate dal grande pubblico.

No, non capita spesso

Quello che si è visto lungo le strade della California del sud non è uno spettacolo che si vede proprio tutti i giorni, affiancare una Ferrari F40 ad una Lamborghini Countach non è proprio un fatto diffuso al giorno d’oggi. Il video inizia sulla rampa di accesso ovest della Foothill Freeway (conosciuta anche come Interstate 210) a Campus Avenue nell’Upland, in California. La Rossa che si vede nel video è una gloriosa Ferrari F40 del 1989 vista dall’occhio di un iPhone posto sul cruscotto di una Lamborghini Countach del 1986 altrettanto sensazionale. Il video è stato girato qualche settimana fa, in una giornata di sole con le strade per lo più vuote a causa dei consigli della California che già invitavano a rimanere a casa prima del definitivo lockdown da Coronavirus.

Con un eccellente telaio tubolare, pannelli in materiale composito (incluso il Lexan per le finestrature su alcuni modelli) e un motore V8 bi-turbo da 2,9 litri (2936 cc), la Ferrari F40 era l’epitome di una vettura da corsa ma utilizzabile sulle strade di tutti i giorni negli Anni ’80. E aveva i numeri per esserlo assolutamente. Grazie ai suoi 478 cavalli e all’impressionante coppia di oltre 600 Nm (numeri scioccanti all’epoca) oltre ad un peso molto contenuto la Ferrari F40 poteva raggiungere i 100 km/h da fermo in meno di quattro secondi con una velocità massima di 323 km/h. Costo? Ben oltre i 400.000 dollari nel 1989; poco meno di 800mila euro oggi.

La Lamborghini Countach del video è invece del 1986 e un modello 5000 Quattrovalvole. La vettura è alimentata da un V12 a 48 valvole da 5,2 litri montato longitudinalmente con sei carburatori a doppio corpo. Questo la rende eccezionalmente unica, dal momento che la maggior parte degli esempi di questa variante di Countach arrivava nel Nord America con l’iniezione elettronica, del carburante, Bosch (che apparentemente li ha resi meno potenti). A proposito di potenza, la Lamborghini Countach da 5,2 litri con carburatore produceva 450 cavalli di potenza. Elementi che la catapultano da zero a 100 km/h in 4,2 secondi. All’epoca costava circa 150.000 dollari, circa 300mila euro attuali.

Le vetture sfrecciano rapidamente su una superstrada producendo suoni straordinari. L’ululato del motore della Countach spalanca le vene, specialmente mentre l’F40 continua a staccarsi. Vi consigliamo di accomodarvi e apprezzare il video, visibile qui.