Lancia Delta HF Integrale in azione durante il campionato di corse sul ghiaccio

Nelle ultime settimane abbiamo avuto la possibilità di parlare più volte della Lancia Delta HF Integrale con vari modelli modificati per affrontare praticamente qualsiasi cosa.

Esempi sono il Deltone da 524 CV guidato dal pilota Markus Schneider durante la gara di hillclimb austriaca di St. Agatha, lo speciale esemplare da ben 1100 CV modificato da RAMA Racing avvistato sul rettilineo principale del Circuito di Modena mentre effettuava alcuni scatti di accelerazione oppure la Evo II da 500 CV di Sartori Racing con al volante Lorenzo Pippa sul Circuito di Varano in occasione della Varano Rally Krono.

Lancia Delta HF Integrale: alcuni esemplari sfrecciano sul circuito di ghiaccio di Livigno

Quest’oggi vi proponiamo un interessante video pubblicato su YouTube da 19Bozzy92 che vede protagonisti alcuni esemplari della Lancia Delta HF Integrale Evoluzione I catturati in due diverse edizioni della The Ice Challenge di Livigno, nel 2018 e nel 2020.

Per chi non la conoscesse, The Ice Challenge (Campionato Italiano Velocità su Ghiaccio) è un campionato di corse su ghiaccio composto da sei round in cui i piloti devono correre contro il tempo per ottenere quello migliore in un singolo giro per qualificarsi oppure conquistare il miglior tempo complessivo per ogni gara (costituita generalmente da 3/4 giri ciascuna).

Nella clip possiamo vedere vari esemplari della Lancia Delta HF Integrale Evo I e inoltre ci permette di ascoltare il sound del motore turbo e soprattutto scoprire le prestazioni del sistema integrale 4WD. Per maggiori informazioni, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video sottostante.