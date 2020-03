Lancia Delta HF Integrale Evo II da 500 CV sfreccia sulla pista di Varano

Nelle ultime settimane abbiamo parlato più volte della mitica Delta HF Integrale. Questa volta vi proponiamo un esemplare catturato in video da 19Bozzy92 (pubblicato su YouTube) appartenente a Sartori Racing e portata in pista da Lorenzo Pippa. Si tratta di una potente Lancia Delta HF Integrale Evo II il cui motore ovviamente potenziato è in grado di sviluppare oltre 500 CV.

Il bolide è stato catturato nel filmato mentre si divertiva a sfrecciare fra le curve del Circuito di Varano in occasione della Varano Rally Krono. Il pilota è uno dei più famosi e vittoriosi della Formula Challenge. Per chi non lo conoscesse, quest’ultimo è un campionato italiano che si svolge su circuiti permanenti o sulle strade aperte organizzato da ACI Sport.

Lancia Delta HF Integrale Evo II: il pilota Lorenzo Pippa alla guida del Deltone da 500 CV

Le gare consistono in inseguimenti e ogni pilota parte a intervalli regolari. Un’altra particolarità di questo evento è che le auto non superano gli 80 km/h di velocità massima poiché vengono interrotte da curve create artificialmente. Nonostante ciò, questa Lancia Delta HF Integrale Evo II preparata da Sartori Racing riesce a tirare fuori il meglio di sé grazie al suo potente propulsore da più di 500 CV.

Nella clip è possibile vedere la vettura sia esternamente che internamente grazie ad un’apposita telecamera on-board che ci permette di godere dell’esperienza diretta del pilota. Ad esempio, è possibile vedere Pippa effettuare cambi di marcia con molta frequenza.

Purtroppo, la descrizione del video condiviso da 19Bozzy92 non riporta nessuna altra informazione riguardante la speciale Delta HF Integrale Evo II ma possiamo apprezzare il grosso alettone montato sul retro (abbinato a uno più piccolo collocato tra il tetto e il lunotto), un diffusore unico che prende il posto della fascia inferiore standard, delle minigonne laterali, dei passaruota leggermente allargati e un terminale di scarico posizionato sul lato destro.

Non ci resta che lasciarvi con il video per poter apprezzare voi stessi le prestazioni della Lancia Delta HF Integrale Evo II di Sartori Racing rivestita di nero.