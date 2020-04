Dodge Challenger SRT Hellcat: ecco un esemplare con sospensioni controllabili da iPad | Video

Oltre che essere utilizzati in auto per raggiungere la destinazione preferita tramite Google Maps o Waze, iPhone e iPad possono essere impiegati anche per controllare intelligentemente alcune funzionalità della propria auto. Un esempio è la Dodge Challenger SRT Hellcat personalizzata che trovate nel video presente in fondo all’articolo, pubblicato su YouTube da Whurree Uzumaki.

La muscle car dispone di un sistema di sospensioni pneumatiche che può essere facilmente controllato da un iPad Pro. Lo youtuber ha dimostrato quanto sia facile configurare un telecomando remoto per gestire le sospensioni AccuAir utilizzando l’AccuAir Suspension iLevel per regolare le sospensioni da un tablet.

L’applicazione per iPad è disponibile gratuitamente dall’App Store di Apple ed è stata creata appositamente per consentire il controllo di tutte le funzionalità delle sospensioni AccuAir. Oltre che per il tablet, l’applicazione funziona su iPhone, a patto che abbia almeno iOS 5.1.1.

A parte installare l’app sul proprio iDevice, bisogna installare il modulo Wi-Fi iLevel sulla Dodge Challenger SRT Hellcat, come dimostrato dettagliatamente nel filmato. Non è certamente una cosa completamente nuova ma la clip testimonia che è possibile compiere l’intera procedura in maniera autonoma senza affidarsi ad un esperto.