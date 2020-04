Chrysler 300: una berlina elegante e confortevole nonostante gli anni

La seconda generazione della Chrysler 300, nome in codice LX, circola ancora su strada anche se sono trascorsi nove anni dalla sua introduzione. Inoltre, abbiamo di fronte l’unica auto di Chrysler disponibile in questo momento nella gamma in quanto abbiamo altri due minivan, la Pacifica e il Voyager.

Gli esperti del famoso canale YouTube The Straight Pipes hanno messo le mani su un esemplare 2020 della Chrysler 300 AWD per scoprire come si comporta rispetto alla concorrenza. Anche se a livello estetico non è proprio al passo con i suoi rivali, la grande berlina si è proposta nel suo segmento sempre come un’opzione più tradizionale.

Chrysler 300: sono passati nove anni dall’introduzione della seconda generazione

Nonostante i suoi anni, però, il design rimane elegante con alcuni dettagli estetici particolari. Resta comunque una vettura che non può nascondere la sua età. L’abitacolo della Chrysler 300 è caratterizzato dal sistema di infotainment Uconnect che risulta ancora molto piacevole da utilizzare ed è abbinato a un ampio display touch chiaro e una suite completa di funzionalità legate alla connettività. Anche i sedili sono molto comodi.

L’utilizzo della plastica morbida per il cruscotto, però, rende l’abitacolo più economico rispetto alla maggior parte delle concorrenti. La potenza proviene dal motore Pentastar V6 da 3.6 litri che produce una potenza di 296 CV e 352 nm di coppia massima ed è abbinato a una trasmissione automatica a 8 velocità di serie.

Il sistema di trazione integrale opzionale rimane una caratteristica di classe esclusiva, secondo Chrysler. Si tratta di un sistema intelligente che passa automaticamente dalla trazione posteriore a quella integrale per un miglior risparmio di carburante.

In un certo senso, la Chrysler 300 è l’unica berlina presente sul mercato ad offrire il vecchio lusso americano nella sua fascia di prezzo. Per scoprire maggiori informazioni sull’auto, vi basta dare un’occhiata al video di The Straight Pipes che trovate qui sotto.