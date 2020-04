Binotto dopo la vittoria a Monza: “Sono andato prima da Seb, mi è sembrato importante”

Per la Ferrari è stata una grande vittoria a Monza ma anche un fine settimana con due estremi. Charles Leclerc ha vinto mentre il secondo pilota ha commesso errori nell’altra Ferrari. Sebastian Vettel ha disputato una brutta gara a Monza l’anno scorso, mentre il suo compagno di squadra ha giustamente ottenuto tutto il merito dai fan per aver regalato alla Ferrari una vittoria nella gara di casa. Vettel in quella gara ottenne un tredicesimo posto finale.

Mattia Binotto ha annunciato in una video conversazione con Will Buxton, tramite il canale Youtube di Formula 1, di essere andato da Vettel per primo dopo la vittoria di Leclerc. Le congratulazioni di Leclerc sono arrivate dopo, sebbene lo avesse già fatto alla radio. “Per prima cosa sono andato da Seb (Vettel), cosa che al momento mi è sembrata più importante. Ha anche guidato velocemente, quindi avrebbe potuto essere una bella gara per lui. Il podio sarebbe stato possibile. Era importante stargli vicino .”

Poco dopo, il capo squadra è andato a Leclerc. Binotto era molto felice per il giovane pilota Ferrari. “Poi sono andato da Charles.E’ stato il più giovane pilota Ferrari che abbia mai vinto una gara per la Ferrari, a Spa. Poi una vittoria a Monza, otto giorni dopo. È stato fantastico, è stato molto felice. Un momento che non dimenticherai presto.”

Per Binotto è stata la sua prima vittoria a Monza come capo squadra. Ciò lo rende speciale anche se l’ex ingegnere sa come vedere le cose in prospettiva. “È stata una grande emozione, e ogni volta che ci penso, è bello. Vincere a Monza è sempre bello quando lavori per la Ferrari, anni fa quando abbiamo vinto con Michael Schumacher“, ha concluso l’italiano.

