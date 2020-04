Alfa Romeo lancia l’Alfa Live Week con offerte speciali su Giulia, Stelvio e Giulietta in pronta consegna

A causa dell’emergenza sanitaria in corso, il mercato dell’auto è praticamente fermo e lo sarà sicuramente per tutto il mese di aprile dopo che il Governo ha annunciato l’estensione delle misure restrittive sino al prossimo 3 maggio. Nel frattempo, chi vuole acquistare una nuova auto nel corso del prossimo futuro può guardarsi intorno e valutare le promozioni che le case stanno lanciando per tentare di contrastare l’emergenza. Alfa Romeo, come tutto il gruppo FCA, ha digitalizzato il processo di acquisto di un’auto nuova permettendo di entrare in contatto diretto con le concessionarie direttamente da casa.

A partire dalla giornata di oggi e per i successivi sette giorni, ad arricchire le offerte del mese di Alfa Romeo si aggiunge l’iniziativa Alfa Live Week. Collegandosi al sito ufficiale di Alfa Romeo, infatti, i clienti interessati all’acquisto di Giulia, Stelvio o Giulietta potranno scaricare un coupon promozionale che sarà valido sino al 31 luglio 2020. Tale coupon permetterà di accedere a soluzioni particolarmente agevolate per l’acquisto di un nuovo modello di Alfa Romeo disponibile in pronta consegna.

In particolare, la promozione prevista dall’Alfa Live Week permette di ottenere un bonus di 7 mila Euro sull’acquisto di una nuova Giulia, di 8.500 Euro sull’acquisto di un nuovo Stelvio e di 9 mila Euro per l’acquisto di una nuova Giulietta. Ci sono poi promozioni dedicate ai clienti con Partita IVA. Grazie a quest’iniziativa, inoltre, saranno disponibili in omaggio tutti gli optional inclusi sulle vetture in pronta consegna a disposizione dei clienti che richiederanno il coupon.

Per rendere ancora più vantaggiosa l’adesione all’Alfa Live Week troviamo la possibilità di optare per il finanziamento con prima rata nel 2021. Il finanziamento prevede un anticipo e 40 rate mensili per Giulia e Stelvio oltre ad una rata finale mentre per la Giulietta sono previste 52 rate mensili oltre ad un anticipo ma non c’è la rata finale. Chiaramente, l’importo di anticipo, rate mensili e eventuale rata finale sarà determinato dal modello disponibile in pronta consegna che si deciderà di acquistare sfruttando le condizioni agevolate garantite dal coupon dell’Alfa Live Week

La nuova iniziativa presentata oggi da Alfa Romeo è valida sino al prossimo 18 aprile. Per scaricare il coupon basta accedere alla sezione dedicata del sito Alfa Romeo (trovate il link di seguito) e scegliere l’opzione Richiedi Coupon. A questo punto, bisognerà indicare il modello che si desidera acquistare e l’eventuale possesso di Partita IVA. A questo punto, basterà compilare i dati e selezionare il tasto Invia. Il coupon che si riceverà via e-mail sarà valido sino al prossimo 31 luglio 2020.

Per aderire all’iniziativa Alfa Live Week e scaricare il coupon è possibile visitare questa sezione del sito Alfa Romeo.

Le offerte su Giulia, Stelvio e Giulietta dell’Alfa Live Week

Vediamo quali sono gli esempi delle promozioni disponibili su Giulia, Stelvio e Giulietta che vengono riportati sul sito ufficiale di Alfa Romeo per i clienti che richiederanno il coupon promozionale previsto dall’Alfa Live Week sino al prossimo 18 aprile. Ecco i dettagli:

Alfa Romeo Giulia : per la berlina l’esempio riportato riguarda la Giulia Super con motore 2.2 turbo diesel da 136 CV disponibile ad un prezzo di listino di 42 mila Euro ed acquistabile a 36 mila Euro. Con l’adesione al finanziamento, la Giulia sarà acquistabile con anticipo di 12.660 Euro e 40 rate mensili da 349 Euro. Successivamente, è prevista una rata finale di 13.859,91 Euro. Il finanziamento prevede TAN fisso 4,49% (salvo arrotondamento rata), TAEG 5,67% e chilometraggio totale di 90.000 chilometri con costo supero 0,05/km.

Le offerte per i clienti con Partita IVA

