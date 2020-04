Ecclestone vede Vettel altri due o tre anni in F1

Bernie Ecclestone ha rinunciato al comando della Formula 1 in favore di Liberty Media nel 2017. Tuttavia, tiene d’occhio la Formula 1 e parla del suo amico Sebastian Vettel, che crede continuerà in Formula 1 per un paio di anni o più. Ecclestone non capisce chi sta parlando del pensionamento di Sebastian Vettel e crede che al tedesco rimangano ancora due o tre anni in Formula 1.

“Perché Vettel non dovrebbe continuare in Formula 1? Per me può continuare per due o tre anni, dipende da lui, i risultati, il desiderio. Seb può ancora continuare, anche in Ferrari ” , ha dichiarato Ecclestone parlando con il Corriere dello Sport. L’uomo d’affari fa il punto di tutti i suoi anni in Formula 1. Nonostante tutto, parla di bei tempi e spiega il suo rapporto con la Ferrari, che non è stato facile.

“Preferisco conservare i bei ricordi, come gli incontri con Enzo Ferrari e Colin Chapman, uomini straordinari. Ci sono state molte discussioni con la Ferrari, ma c’è sempre stato un accordo”, afferma. D’altra parte, Ecclestone considera Max Verstappen uno dei piloti più interessanti sul mercato in questo momento e, quindi, lo farebbe firmare senza esitazione se fosse un capo squadra.

“Verstappen è davvero forte e anche divertente. Lo ingaggerei immediatamente se dirigessi una squadra ” , afferma Bernie. D’altra parte, la Ferrari rimane al centro delle controversie dopo il suo accordo segreto con la FIA. Il resto delle squadre non legate a quelle di Maranello chiedono spiegazioni che non arrivano ed Ecclestone comprende la loro rabbia per quello che è successo. “Vogliono vedere tutto chiaramente ed è normale. La Ferrari ha fatto bene con la FIA, ma i team chiedono di conoscere il contenuto dell’accordo. In passato c’erano squadre multate per milioni di dollari e le cose erano state annunciate” ricorda Ecclestone a fine intervista.

