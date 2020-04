Renault davanti alla Fiat nel mercato turco nel febbraio 2020

Nel mese di febbraio 2020, la Renault davanti a Fiat nel mercato turco per quanto riguarda il numero di auto vendute, secondo quanto riferito dalla Turkish Statistical Institute (TUIK). Secondo il rapporto, le auto Renault nel febbraio di quest’anno hanno occupato il 15,6% del mercato automobilistico turco, Fiat ha ottenuto il 11,9%, Volkswagen – l’8,3 per cento, Peugeot – 6,4 per cento, Hyundai – 4,5 per cento, Ford – 2,7 per cento, Opel – 3, Honda – 4.4 per cento Skoda il 5 per cento. Il restante 38,2 per cento è rappresentato da altri produttori automobilistici.

Fiat superata da Renault nel numero di vendite di auto in Turchia nel mese di febbraio del 2020

Si noti che nel febbraio 2020, il numero di veicoli utilizzati in Turchia è aumentato del 56,2 per cento rispetto a febbraio 2019, pari a 53.135 mila unità. Per il periodo in esame, la quota di automobili è stata del 60,3 per cento, furgoni e camion – 13,9 per cento, motocicli – 15,2 per cento, trattori – 5,9 per cento, 4,7 per cento rappresentavano altri veicoli. Ricordiamo che la Turchia è il sesto mercato automobilistico in Europa. Il paese sta assemblando auto dei marchi Ford, FIAT, Renault, Toyota, Honda, Opel, Hyundai, Mercedes-Benz e MAN. Inoltre, in Turchia vengono prodotti autobus locali come BMC, Temsa e Otokar.

