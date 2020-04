Albon ricorda a Leclerc del suo incidente con Vettel in Italia

I piloti di Formula 1 approfittano di questo periodo senza GP a causa del coronavirus per divertirsi nelle gare virtuali. Lunedì scorso, Charles Leclerc, insieme a suo fratello Arthur, George Russell, Antonio Giovinazzi, Alexander Albon e Nicholas Latifi hanno trasmesso i loro tour intorno a Monza attraverso Twitch. Oltre alle gare ufficiali organizzate dalla classe regina, i piloti si ritrovano anche da soli per lottare per queste vittorie virtuali. Nel mezzo del test, Albon ha ricordato a Leclerc l’incidente che ha subito con Sebastien Vettel nel 2019 su quella stessa pista durante le qualifiche.

Albon stuzzica Leclerc ricordandogli il suo incidente con Vettel

Approfittando del fatto che avevano scelto Monza come palcoscenico per la gara virtuale, Albon ha lanciato il dardo avvelenato a Leclerc nel mezzo della prova. Il monegasco non ha dato molta importanza allo scherzo del britannico-thailandese, che ha suscitato le risate di Russell e Leclerc stesso. Va notato che il pilota Monegasco è stato il vincitore del GP virtuale organizzato dalla Formula 1 in sostituzione del GP del Vietnam. Nel precedente Gran Premio virtuale, solo Lando Norris e Nicholas Latifi hanno partecipato tra gli attuali piloti di Formula 1.

