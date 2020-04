FCA lancia una sketch battle per creare il pick-up Ram più oltraggioso

Ralph Gilles e Mark Trostle, responsabili di FCA Design, hanno lanciato una nuova battaglia di sketch tramite Facebook. Questa è stata creata per vedere chi riesce a progettare il pick-up Ram più oltraggioso e cattivo.

La competizione è attualmente in corso ed è aperta a tutti, indipendentemente da dove si vive. Tuttavia, sarà possibile inviare il progetto entro massimo le 23:00 di oggi, giovedì 9 aprile. Non è una gara molto complicata in quanto i partecipanti devono semplicemente includere la scritta FCADriveforDesign.com all’interno del loro bozzetto.

FCA: lanciata su Facebook una battaglia di sketch per realizzare il pick-up Ram più cattivo e oltraggioso

Per partecipare alla sketch battle organizzata da Fiat Chrysler Automobiles, gli utenti devono semplicemente commentare il post dedicato alla sfida oppure twittare il disegno a @FiatChrysler_NA tramite l’hashtag #DriveforDesign. Gilles e Trostle pubblicheranno i loro disegni preferiti su Instagram proprio domani.

Per dare un po’ d’ispirazione ai partecipanti, il gruppo automobilistico italo-americano ha pubblicato un render di un progetto chiamato Rampage che vede protagonista un pick-up basato sulla Dodge Challenger ma con una griglia Ram.

La battaglia di sketch è stata istituita per promuovere il concorso Drive for Design di quest’anno che è aperto agli studenti delle scuole superiori degli Stati Uniti nei gradi 10-12. Questi hanno il compito di creare il pick-up Ram del futuro per eccellenza con iscrizioni da presentare entro il 1° maggio.

A differenza della sketch battle, il concorso Drive for Design mette a disposizione dei premi reali. Gli studenti infatti possono vincere un Wacom MobileStudio Pro 16 o un iPad Pro con Apple Pencil.

I primi tre classificati potranno effettuare anche un tour dietro le quinte presso gli studi FCA Product Design presenti ad Auburn Hills (nel Michigan) e vincere una borsa di studio per partecipare al programma Precollege Summer Experience Transportation Design presso il College for Creative Studies di Detroit.