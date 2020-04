Il nuovo emblema Fiat riproduce il nome dell’azienda con un design più moderno

È uno dei dettagli che è passato inosservato nella presentazione della nuova Fiat 500. La vettura elettrica ha mostrato il nome del marchio in un nuovo formato incorporato nella parte posteriore, un aspetto più moderno che indosseranno anche i modelli nuovi o rivisti, dopo il lancio commerciale della 500. Le quattro lettere maiuscole che sono state rese più sottili e allungate verticalmente, cambiando anche il carattere della lettera. Si tratta di uno stile più moderno che vedremo implementato, dalla seconda metà dell’anno.

Con il debutto della Fiat 500 elettrica è stato mostrato anche il nuovo emblema di Fiat che vedremo nelle future vetture

Nel caso del modello elettrico di Fiat, sarà presente solo nella parte posteriore, ma anche nei modelli di nuova generazione – come Fiat Tipo Facelift – e nei relativi aggiornamenti del ciclo di mezza età, occupando la parte centrale del griglia frontale. Per quanto ne sappiamo, il marchio offrirà una finitura cromata e un po’ oscurata in alcune versioni più elaborate che offrono un’aria più speciale, una nuova identità che verrà implementata sia in Europa che nei modelli del marchio in Sud America.

