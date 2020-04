Dodge Challenger R/T: l’unico esemplare del 1970 con 426 Hemi è in vendita

La Dodge Challenger è sicuramente una delle vetture più amate nel campo delle personalizzazioni. Negli ultimi anni sono nati vari progetti custom basati su di essa che hanno entusiasmato le persone in varie mostre automobilistiche e aste in tutta America.

Nonostante ciò, anche le Challenger originali hanno fascino da vendere. Prendiamo ad esempio il model year 1970, ossia la prima generazione della vettura. Fin dall’inizio, la casa automobilistica americana ha voluto proporre ai suoi clienti una vasta scelta di opzioni in quanto questo modello è stato lanciato sia in variante standard che R/T, coprendo tre versioni: hardtop, convertible e hardtop special edition.

Dodge Challenger R/T: l’unico esemplare con tetto apribile e motore 426 Hemi è in cerca di un nuovo proprietario

Ognuna è disponibile con motori che vanno da 318 ci a 426 ci. Nel primo anno di produzione, il marchio di FCA produsse poco meno di 100 esemplari della Challenger con tetto apribile. Di questi soltanto un esemplare è stato equipaggiato con il motore 426 ci (7 litri). Ora, proprio questa Dodge Challenger è disponibile all’acquisto.

L’unica Dodge Challenger R/T del 1970 con tetto apribile di serie e motore 426 Hemi è disponibile in vendita tramite Mecum. La muscle car classic è stata completamente restaurata su richiesta del collezionista Steven Juliano e conserva l’intera carrozzeria e il motore originali, quest’ultimo abbinato a un cambio manuale a 4 velocità.

Oltre ad essere l’unico esemplare in questa configurazione, la Challenger propone altri dettagli molto ricercati dai collezionisti: troviamo un portapacchi completo di valigia vintage, dei rari pneumatici Goodyear No Size Plyglas, una console centrale rielaborata e dei sedili avvolgenti con regolazione a sei vie. Purtroppo Mecum non ha riportato il prezzo di vendita di questa Challenger R/T.