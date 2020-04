Coronavirus: strisce blu e ZTL gratuite a Roma fino al 13 aprile

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha deciso di prorogare la scadenza dello stop al pagamento delle strisce blu, fissata inizialmente per il 3 aprile, fino al 13 di questo mese. Inoltre, la Raggi ha posticipato sempre fino al 13 aprile tutte le ordinanze emanate con l’obiettivo di contrastare la diffusione del coronavirus.

In particolare, nel post pubblicato su Facebook dalla sindaca si legge:

Abbiamo prorogato fino al 13 aprile alcune misure messe in campo dall’inizio dell’emergenza coronavirus per contrastare la diffusione dei contagi: i cittadini che si spostano per andare al lavoro o per necessità potranno continuare a usufruire della sosta gratuita sulle ‘strisce blu’ e potranno accedere ai varchi delle Ztl che rimarranno spenti. Resta in vigore anche il divieto di accesso alle spiagge, ai parchi, alle ville e alle aree gioco in tutta Roma.

Per tutelare le persone più fragili rimarranno chiusi anche i centri sociali per gli anziani e restano sospese tutte le attività di gruppo nei centri residenziali, semi residenziali, socio-assistenziali e ludico-ricreativi di Roma. Sono tutte misure straordinarie, ma necessarie.

Ricordo ancora una volta l’importanza del rispetto delle regole. Non dobbiamo vanificare tutti i sacrifici fatti finora. È importante che tutti facciamo la nostra parte. I romani stanno reagendo nel modo giusto, ma serve ancora un po’ di pazienza. Insieme ce la faremo.