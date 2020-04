Il coronavirus avrà un forte impatto sui piani di FCA in Brasile

A causa dell’epidemia di coronavirus, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha bisogno di rivalutare tutta la sua pianificazione strategica nel mondo, poiché la produzione è sospesa e le concessionarie chiuse, praticamente azzerando le vendite del gruppo. In Brasile, le misure avranno un impatto diretto a Pernambuco, dove si trova uno degli impianti FCA, lo stabilimento Jeep di Goiana e anche il parco fornitori. Oltre alla sospensione della produzione, il piano di investimenti di 7,5 miliardi di R $ per il ciclo fino al 2024 potrebbe subire un ritardo fino a un anno. Anche i rilasci già programmati verranno posticipati. Tuttavia, nonostante si preveda un calo della domanda fino al 70%, per ora l’idea è di gestire il flusso di cassa per mantenere i posti di lavoro.

La previsione iniziale è che la sospensione della produzione rimarrà in vigore fino al prossimo 21 aprile, una data che verrà rivalutata in base alla situazione della diffusione del coronavirus fino ad allora. “A Goiana, a Pernambuco, produciamo 1.000 auto al giorno. A Betim, a Minas Gerais, un’altra 1.600. A Cordova, in Argentina, altre 300. In tutto il continente, abbiamo perso una produzione di quasi 3 mila auto al giorno e che ha un impatto enorme per un’azienda come la nostra. Abbiamo investito molti soldi nella pianificazione di un ritorno sulle vendite, che ora non abbiamo “, afferma Antonio Filosa, presidente di FCA per l’America Latina.

Gli effetti della pandemia sono stati molto rapidi e travolgenti. “Immagina che fino a tre settimane fa stavamo producendo a pieno ritmo, lavorando sul piano di investimenti previsto per il 2024, con molti lanci previsti. Ogni giorno di stop è un giorno di ritardo nei nostri investimenti, ma li stiamo mantenendo tutti”, spiega. Il punto è che alcuni lanci finiranno per essere posticipati tra tre e sei mesi, secondo Filosa. La proiezione per quest’anno era di lanciare sei modelli in Brasile. Il primo sarebbe il nuovo pickup Strada questo mese. La versione elettrica della Fiat 500 sarebbe stata lanciata nella seconda metà. Il piano di investimenti dell’ordine di 7,5 miliardi di R $ che sarebbe stato completato nel 2024 terminerà nel 2025 per alcuni prodotti.

La mancanza di vendite di auto influirà immediatamente sul flusso di cassa dell’azienda. “Il problema principale che l’industria avrà sarà la liquidità perché, senza essere in grado di vendere, perderà la sua fonte di denaro. È difficile stimare di quanto stiamo parlando, è una situazione critica, ma non cronica”, afferma Filosa. Nonostante ritenga che dopo la recessione la domanda tornerà a riscaldarsi, nel primo momento sarà necessario un adeguamento della produzione. “Quando torneremo, sarà normalmente per allineare successivamente la produzione alla domanda. Quando diminuirà, produrremo di meno. Produciamo per il mercato e non per immagazzinare automobili”, sottolinea il numero uno di FCA in America Latina.

Antonio Filosa garantisce che non c’è modo di confermare l’impatto che gli effetti del coronavirus avranno sulla domanda, ma che le proiezioni sono allo studio. “Tutti indicano una caduta nei prossimi mesi e poi una ripresa alla fine dell’anno. La vigorosa ripresa dovrebbe avvenire nel 2021. Se il PIL sta per cadere, la nostra domanda è influenzata e moltiplica gli effetti, sia che cresca o quando cade. Siamo stimando un calo fino al 40% della domanda. La ripresa potrebbe essere più rapida a seconda delle misure che il governo federale prenderà. Più veloce e più forte, più breve sarà il periodo “, sottolinea.

Anche con tutti gli impatti negativi previsti, il presidente della FCA per l’America Latina afferma che i licenziamenti non fanno parte dei piani dell’azienda. “Stiamo facendo i nostri compiti e i licenziamenti dovrebbero essere presi in considerazione come l’ultima delle ultime possibilità. Saremo molto rigorosi e attenti nella gestione del denaro. Questa è una situazione nuova per noi e anche per le industrie più piccole. La gestione della liquidità sarà la chiave per la ripresa, quindi osserveremo come il mondo e l’economia brasiliana, tutti in modi diversi, stanno iniettando liquidità nel sistema “, ha concluso.

