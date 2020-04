Fitch rivede le prospettive di FCA Bank da stabili a negative

Fitch Ratings ha rivisto le prospettive di FCA Bank a negative da stabili, confermando al contempo il rating predefinito a lungo termine (IDR) della banca – a ‘BBB +’ e il rating di supporto (SR) a ‘2’. L’azione di rating fa seguito alla recente revisione delle prospettive su CA Consumer Finance (CACF) e Credit Consumerole SA (CA) di FCA Bank a Negative from Stable. Fitch ritiene che la ricaduta economica dell’epidemia di coronavirus rappresenti un rischio a medio termine per i rating di CA e quindi per la capacità della banca di sostenerli.

I rating di FCA Bank si basano sulla valutazione di Fitch della disponibilità di potenziale supporto da parte di CACF (A + / Negativo) e, in definitiva, di CA (A + / Negativo). CA detiene una partecipazione del 50% in FCA Bank tramite CACF e fornisce supporto continuo a FCA Bank, principalmente attraverso finanziamenti e liquidità, in virtù di un accordo di joint venture con FCA Italy SpA, una controllata al 100% di Fiat Chrysler Automobiles (BBB- / Stable ). Fitch non tiene conto del supporto fornito da Fiat Chrysler ai rating di FCA Bank.

La differenza di tre tacche tra gli IDR di CA e FCA Bank riflette in gran parte la proprietà del 50% e l’influenza notevole del partner della joint venture di CA, FCA Italy SpA, sulla generazione di attività della società. I rating di FCA Bank non sono vincolati dai rating sovrani italiani (BBB / Negativi) in quanto essa non ha un’esposizione diretta al rischio sovrano italiano.

Fitch ritiene inoltre che sia meno esposta al rischio di restrizioni imposte alla sua capacità di soddisfare i propri obblighi rispetto alle banche che effettuano depositi, qualora l’ambiente operativo italiano peggiori materialmente. Le attività generate in Italia rappresentano meno della metà del totale.

