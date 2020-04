Fiat Chrysler rinvia anche la decisione sul dividendo straordinario

Come vi abbiamo già rivelato nei giorni scorsi, Fiat Chrysler Automobiles ha rinviato l’assemblea annuale degli azionisti che è stata spostata dal 16 aprile alla fine di giugno. L’incontro annuale di FCA si tiene sempre ad Amsterdam perché è la sede ufficiale dell’azienda. Il rinvio significa anche che la decisione sul dividendo straordinario di 1,1 miliardi di EUR che FCA pagherebbe agli azionisti nell’ambito della prevista fusione con PSA non sarà presa prima della fine di giugno, ha aggiunto la società. Tale dividendo aveva principalmente lo scopo di far rientrare la famiglia Agnelli come principale azionista. FCA non ha dichiarato se e quali conseguenze questo rinvio avrà per lo svolgimento della fusione stessa.

La scorsa settimana, PSA ha anche annunciato che la sua assemblea generale degli azionisti è stata rinviata a fine giugno. È stato inoltre affermato che la decisione su un dividendo straordinario a causa dei piani di fusione sarà presa anche in un secondo momento. In PSA, tale dividendo deve principalmente convincere la famiglia Peugeot ad accettare la fusione. Il bonus multimiliardario che entrambe le case automobilistiche vogliono pagare è diventato estremamente difficile a causa della crisi dovuta all’epidemia di coronavirus.

Un gran numero di società internazionali ha sicuramente ritirato il dividendo per quest’anno al fine di mantenere i soldi in contanti per colmare la crisi e le chiusure delle fabbriche da esso causate. La domanda è se FCA e PSA possano ancora permettersi un tale super dividendo per far passare la fusione. La stampa automobilistica internazionale aveva precedentemente espresso alcuni dubbi sul proseguimento della fusione, che è stata infine annunciata a dicembre.

Ti potrebbe interessare: Il coronavirus potrebbe compromettere la fusione tra PSA e FCA