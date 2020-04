Fiat lancia il Colorbook 500 per intrattenere i più piccoli

Vista l’emergenza coronavirus, Fiat ha deciso di pensare ai più piccoli con un’iniziativa molto interessante, contrassegnata con l’hashtag #fiatforkids. Questa permette di scaricare gratuitamente il Colorbook 500 da questo link oppure dalla pagina Facebook ufficiale.

Si tratta di un interessante libro, giocoso e divertente, dedicato a tutti i più piccoli che permetteranno di trascorrere qualche ora disegnando e colorando le tre generazioni della mitica Fiat 500, dando libero sfogo a creatività ed immaginazione.

Colorbook 500: Fiat presenta un libro digitale per intrattenere i più piccoli

Il Fiat Colorbook 500, inoltre, sarà sicuramente molto apprezzato dai genitori in quanto potrà tenere occupati i bambini per un po’ di tempo con un passatempo stimolante. Fiat ha sviluppato questo libro per incoraggiare la creatività da diverse prospettive.

È possibile colorare le tre generazioni della 500, disegnare e colorare lo scenario all’interno del quale la vettura si muove oppure immaginare di viaggiare e disegnare il panorama guardandolo dal finestrino della Fiat 500. Si tratta di un’iniziativa molto interessante in attesa che l’emergenza sanitaria passi per far tornare tutto alla normalità.