Dodge Challenger SRT Demon a confronto con alcune muscle car vecchia scuola

La Dodge Challenger è una delle vetture più vecchie presenti nella gamma della casa automobilistica americana in quanto prodotta a partire dal 1970. Attualmente, è presente sul mercato la terza generazione che nel corso degli ultimi anni si è arricchita di versioni molto interessanti, fra cui la prestante Dodge Challenger SRT Demon proposta in pochi esemplari.

Si tratta di una versione ulteriormente potenziata della Challenger SRT Hellcat che nasconde sotto il cofano lo stesso motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri in grado di sviluppare una potenza di 840 CV e 1044 nm di coppia massima anziché 707 CV e 881 nm grazie all’introduzione di un nuovo compressore volumetrico di dimensioni maggiori e di varie migliorie apportate al propulsore.

Dodge Challenger SRT Demon: la potente muscle car sfida alcuni modelli vecchia scuola

Grazie a queste modifiche, la potente muscle car è in grado di completare il quarto di miglio in 9,6 secondi e di scattare da 0 a 100 km/h in soli 2,3 secondi. Oltre a questo, la Challenger SRT Demon è capace di impennare in prima marcia per un tratto lungo 89 cm.

Utilizzando un carburante da 100 e più ottani, però, l’otto cilindri riesce a spingersi a ben oltre 852 CV. Oltre a questo, Dodge ha venduto la sua vettura con due chiavi di accensione: una nera e una rossa. La prima depotenzia l’auto a 507 CV mentre la seconda permette di accedere a tutti i CV erogati dall’Hemi.

Rispetto alle altre versioni della gamma della muscle car, la Demon è stata studiata appositamente per le gare di accelerazione, le cosiddette drag race. Questo perché troviamo una serie di funzionalità come ad esempio il sistema Launch Assist per le partenze lanciate e la funzionalità TransBrake del cambio che mantiene il motore a 2350 giri quando si effettua una partenza lanciata.

A parte tutto questo, sono presenti degli pneumatici studiati per le drag race, degli ammortizzatori regolabili da corsa e una grossa presa d’aria anteriore che assicura un maggior raffreddamento per il propulsore.

Un interessante video pubblicato su YouTube da Wheels un po’ di mesi fa vede protagonista un esemplare della Dodge Challenger SRT Demon scontrarsi con alcune delle muscle car old school più famose. Vi basta cliccare sul pulsante Play dell’anteprima sottostante.