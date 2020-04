Fiat amplia la sua infrastruttura digitale in Turchia

Fiat ha ampliato la sua infrastruttura digitale e ha iniziato a fornire chiamate online a tutti i suoi rivenditori. In questo contesto, i clienti saranno in grado di connettersi al rappresentante del rivenditore da loro scelto nel sito Web del marchio attraverso i siti Web dei rivenditori o i social media.

Fiat ha ampliato la sua infrastruttura digitale in Turchia

Il direttore del marchio automobilistico Altan Aytaç ha dichiarato: “Come marchio Fiat, stiamo lavorando affinché tutti possano raggiungere comfort, design e tecnologia. A causa del nuovo tipo di epidemia di coronavirus (Covid-19), abbiamo accelerato i nostri lavori infrastrutturali per essere accessibili in questi giorni in cui il traffico dello showroom rallenta naturalmente e le persone non escono di casa o da lavoro a meno che non sia necessario.

Abbiamo attivato tutti i nostri rivenditori in tutta la Turchia le applicazioni video chiamata per i nostri clienti portando nelle loro case gli showroom Fiat. Con l’applicazione, miriamo a supportare i nostri rivenditori e i nostri clienti. Crediamo che supereremo questo difficile momento, il più presto possibile, adempiendo alle nostre importanti responsabilità, individualmente e istituzionalmente. ”

