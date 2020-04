Antonio Giovinazzi farà il suo debutto in Formula 1 Esports domenica entrando nella cabina di pilotaggio di una delle auto del team nel Gran Premio Virtuale di F1. Il 26enne italiano affronterà i compagni piloti di Formula 1 e un variegato mix di celebrità ed ex piloti nella seconda puntata della serie ufficiale di eventi sportivi. La gara, che metterà i piloti l’uno contro l’altro attorno al Circuito di Grand Prix di Melbourne, sarà trasmessa in diretta domenica dalle 20:00. Gli esports non sono un terreno completamente nuovo per Antonio, che ha una storia di competizioni su varie piattaforme e con diversi software. Sarà comunque il debutto dell’italiano nel gioco ufficiale della Formula Uno.

Antonio Giovinazzi si schiererà al fianco della leggenda della Formula 1 e del tre volte vincitore del Grand Prix, Johnny Herbert, che tornerà al volante dopo aver corso e terminato in P13 per la squadra del Virtual Bahrain Grand Prix. Con il loro mix di gioventù ed esperienza, la squadra sarà sicuramente una delle preferite dai fan. Dopo il Gran Premio Virtuale, La gara di F1 Esports Pro Exhibition metterà l’uno contro l’altro i migliori piloti di F1 Esports in un gustoso preludio alla Serie 2020 di Esports F1.

La formazione del team di Daniel Bereznay e James Baldwin sarà sicuramente uno dei contendenti principali di questa gara, con le luci che si spegneranno alle 21:30. Bereznay, uno dei protagonisti della F1 Esports Series e terzo classificato nel campionato lo scorso anno, è stato uno dei migliori attori negli eventi di simulazione tenutisi finora quest’anno, con prestazioni imponenti che gli hanno permesso di vincere e podi; Baldwin, vincitore del World Fastest Gamer e pilota GT, si è anche esibito egregiamente in una serie di giochi e piattaforme e sarà uno dei contendenti alla vittoria.

Ti potrebbe interessare: Per Giovinazzi il ritorno in Formula 1 sarà problematico per molti