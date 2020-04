Fiat Toro 2021 potrebbe ottenere un nuovo design

Il Fiat Toro è stato lanciato in Brasile nel 2016 e fino ad oggi non ha ricevuto alcun tipo di aggiornamento estetico. Infatti, gli unici cambiamenti che il pick-up ha ottenuto fino ad ora sono stati solo meccanici. Tuttavia, verso la fine del 2020 o l’inizio del 2021, la casa automobilistica torinese prevede di annunciare un nuovo restyling.

L’idea sarebbe quella di presentare la novità durante il Salone di San Paolo 2020 che purtroppo è stato posticipato a causa dell’emergenza coronavirus. Resta comunque l’ipotesi di un ulteriore posticipo se la crisi sanitaria non si fermerà in Brasile (e in altre parti del mondo).

Fiat Toro: il nuovo restyling potrebbe somigliare molto al concept Fastback

Secondo alcune fonti vicine al brand di FCA, il restyling del Toro sarebbe conosciuto internamente come Projeto 226 MCA (Middle Cycle Action). Il più grande cambiamento lo attendiamo sulla parte frontale in quanto il famoso pick-up riceverà un aggiornamento e sarà più simile al concept Fiat Fastback presentato durante l’edizione 2018 del Salone di San Paolo.

I laterali e la parte posteriore, invece, non dovrebbero subire grossi cambiamenti. Sempre secondo le stesse fonti, il Fiat Toro 2021 dovrebbe proporre dei nuovi cerchi.

A livello meccanico, il veicolo otterrà il nuovo motore FireFly turbo da 1.3 litri, manterrà l’E.torQ 1.8 per la versione entry-level (disponibile con cambio manuale a 5 marce e automatico a 6 rapporti) e sostituirà il Tigershark Flex 2.4 con il turbo FireFly 1.3 con cambio automatico a 6 marce.

La versione top del nuovo Fiat Toro, infine, dovrebbe continuare a proporre il propulsore turbodiesel Multijet II da 2 litri con trasmissione automatica a 9 velocità e trazione 4×4, anche se dovrebbe ricevere un piccolo aumento di potenza. Non ci resta che attendere le prossime settimane per vedere se emergeranno ulteriori informazioni sul nuovo restyling del famoso pick-up.