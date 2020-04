Formula 1: il Gran Premio del Canada sta per essere cancellato

Il Gran Premio di Formula 1 del Canada è appeso ad un filo. Secondo indiscrezioni a breve verrà annunciato che il fine settimana a Montreal sarà annullato. Ciò renderebbe il Canada il nono GP del calendario di Formula 1 ad essere cancellato. La città di Toronto ha deciso all’inizio di questa settimana di annullare tutti i festival a giugno a causa dell’epidemia di coronavirus. Ci si aspettava che Montreal seguisse questo esempio e ora è successo. Venerdì, la città canadese ha annunciato la cancellazione del Festival de Jazz et des Francos.

Il festival è previsto per il 25 giugno, mentre il weekend di Formula 1 è previsto per il 12-14 giugno. “Questa decisione, che è stata presa in consultazione con i nostri partner privati ​​e il governo, non è stata facile, ma era diventata necessaria per proteggere il pubblico, gli artisti e i nostri dipendenti” , ha scritto Jacques Primeau, direttore generale degli eventi, scrivendo in una dichiarazione.

Ufficialmente non si sa ancora nulla del Gran Premio di Formula 1 del Canada, ma si prevede che uno di questi giorni gli organizzatori usciranno con un messaggio che annuncerà che il fine settimana sarà annullato. Il prossimo Gran Premio sarebbe il Gran Premio di Francia il 28 giugno, ma anche questo non sembra essere possibile in quanto la Francia è in un momento di blocco totale e sembra che questo possa durare ancora a lungo. A questo punto diventa sempre più difficile che il campionato di Formula 1 del 2020 si possa disputare.

