Il Jeep 4×4 Day è uno degli eventi più importanti dedicati agli appassionati dell’off-road in quanto permette di esprimere al meglio la propria libertà a bordo di un veicolo della casa automobilistica americana.

L’edizione prevista quest’anno, però, sarà diversa dalle precedenti vista l’emergenza coronavirus presente in tutto il mondo. Infatti, il Jeep 4×4 Day 2020 si terrà esclusivamente sui social network.

Jeep 4×4 Day 2020: la casa americana ha preparato varie attività da svolgere online

Il brand di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha deciso di dare la possibilità a tutti gli appassionati del fuoristrada di compiere una serie di sfide virtuali sfruttando i canali social personali e soprattutto senza uscire di casa. Tutto quello che bisogna fare è accedere alle pagine ufficiali di Jeep Italia presenti su Facebook e su Instagram e cercare gli hashtag #4x4Day e #StayOffTheRoad.

A questo evento partecipano principalmente i modelli Jeep con il badge Trail Rated, facilmente identificabile grazie al suo colore rosso. Per poter ottenere questa certificazione, i veicoli della casa automobilistica americana devono superare una serie di test particolari che consentono di stabilire le capacità off-road. Il tutto si basa nel seguire cinque principali criteri: articolazione, trazione, maneggevolezza, altezza da terra e guado.

Diciamo che sul mercato il badge Trail Rated è presente sulle Renegade e Compass in versione Trailhawk (comprese le nuove ibride plug-in 4xe) e la Jeep Wrangler. La trazione deve essere assolutamente integrale in quanto questa caratteristica permette al veicolo di cavarsela in ogni situazione.

Il raggio di sterzata deve essere minimo per evitare danni alla carrozzeria in caso di situazioni particolari. Ogni veicolo Trail Rated deve disporre di un sistema di sospensioni abbastanza flessibile, oltre a una buona escursione delle ruote.

Infine, le Jeep Trail Rated devono proporre un’altezza da terra soddisfacente ma comunque superiore a una classica vettura per poter attraversare facilmente tutti i percorsi più difficili, degli elementi di protezione della parte elettronica e della scocca e una presa d’aria rialzata per poter superare senza problemi i corsi d’acqua.