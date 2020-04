Porsche e Alfa Romeo Giulia GTA, marchio e modello più apprezzati a marzo dal web in Spagna

La casa automobilistica tedesca Porsche e l’Alfa Romeo Giulia GTA sono stati il ​​marchio e il modello più apprezzati dagli utenti spagnoli di Internet durante il mese di marzo, secondo l’indice GEOM. Porsche è stato il marchio che ha resistito meglio a questa crisi senza precedenti online. Quindi, l’azienda premium è diventata nel mese di marzo, la più apprezzata dagli utenti spagnoli di Internet, con un punteggio di 81,67 punti, secondo l’indice GEOM.

Dopo Porsche al secondo posto si è classificata Ford. Il marchio di origine nordamericana brilla soprattutto grazie a modelli come Puma o Mustang. Con 79,38 punti, Ford, inoltre, guida l’elenco dei produttori generali più apprezzati nella rete. La terza posizione è stata raggiunta dalla BMW con 76,73 punti. Nella sezione modelli, il leader è risultato essere l’ Alfa Romeo Giulia GTA , che è stata incoronata come il modello più apprezzato dagli utenti spagnoli di Internet con 82,91 punti nell’indice GEOM. Il secondo posto è stato ottenuto da un altro modello sportivo, la Porsche 911 Turbo S.

Il podio delle auto più apprezzate sul web in Spagna il mese scorso è completato dalla Volkswagen Arteon, con 81.35 punti e che a marzo ha messo in mostra anche il suo aspetto più sportivo mostrando l’esclusiva variante R Line Performance, con solo 80 unità in vendita sul mercato spagnolo. Insomma sicuramente una statistica interessante per Alfa Romeo Giulia GTA che dimostra di aver suscitato curiosità non solo in Italia ma anche in altri paesi.

