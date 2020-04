Dodge Challenger SRT Hellcat sfida il Lamborghini Urus in una drag race | Video

La Dodge Challenger SRT Hellcat è una delle auto più pesanti presenti in circolazione. In fondo all’articolo, trovate un’interessante drag race condotta da Street Speed 717 che vede protagonista un esemplare nero della potente muscle car a confronto con un veicolo più pesante. Si tratta del Lamborghini Urus il cui peso sfiora i 2200 kg rispetto ai 2013 kg della Hellcat.

Molti di voi sicuramente sapranno che la casa automobilistica italiana propone il suo SUV soltanto in una variante mentre la Dodge Challenger è disponibile in più versioni. Quella utilizzata nel video è esattamente una Challenger SRT Hellcat il cui propulsore è un Hemi V8 in grado di sviluppare una potenza di 717 CV.

Dodge Challenger SRT Hellcat: la muscle car da 717 CV sfida il Lamborghini Urus

Oltre a questo, la vettura dispone di un cambio manuale a 6 velocità che viene fornito di fabbrica, ad eccezione del silenziatore. I 96 kg di peso in favore della Hellcat potrebbero tradursi in un vantaggio ma resta tutto da vedere. A livello di motorizzazioni, l’Hemi V8 della Dodge Challenger SRT Hellcat si scontra con il V8 biturbo da 4 litri del Lamborghini Urus.

Il filmato dura complessivamente circa 20 minuti ma la vera e propria drag race può essere vista al minuto 5:30. Per scoprire il vincitore della sfida, vi basta cliccare sul pulsante Play dell’anteprima del video sottostante.