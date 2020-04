La deputata brasiliana Teresa Leitão chiede a FCA di fabbricare respiratori a Goiana

Nelle scorse ore la deputata brasiliana Teresa Leitao ha chiesto al gruppo Fiat Chrysler Automobiles di aiutare il paese fabbricando respiratori meccanici presso la sua fabbrica di Goiana nello stato di Pernambuco dove attualmente la società del numero uno Mike Manley costruisce auto quali Fiat Toro, Jeep Renegade e Jeep Compass. La deputata si è rivolta principalmente a Pierluigi Astorino numero uno di FCA in Brasile per quanto concerne l’impianto di Goiana.

La Leitao ha fatto riferimento ad altri casi in cui industrie automobilistiche hanno prestato le proprie fabbriche per la costruzione di mascherine o respiratori meccanici in altre parti del mondo. La deputata brasiliana ha pure chiesto al gruppo FCA di chiedere l’aiuto di altri fornitori con cui è in contatto per aiutare nella produzione di questi strumenti che con il diffondersi dell’epidemia di coronavirus in Brasile diventano fondamentali per salvare le vite di moltissime persone. Questo in particolare considerando che in Brasile la presenza di posti in terapia intensiva e di respiratori artificiali è molto bassa rispetto al numero di abitanti.

