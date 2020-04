Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio vs GLC 63 S: due SUV da 510 CV si sfidano in pista

Un po’ di mesi fa, Alfa Romeo ha annunciato il model year 2020 del suo Alfa Romeo Stelvio. Anche se resta sostanzialmente lo stesso a livello estetico, ci sono alcune modifiche alla parte tecnologica, alle finiture interne e ai materiali utilizzati che hanno migliorato parecchio la qualità percepita.

Troviamo a bordo un nuovo volante, un nuovo display touch posizionato centralmente e i nuovi sistemi di assistenza alla guida di Livello 2 che portano la sicurezza e l’esperienza di guida a un livello successivo.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio: il SUV del Biscione si scontra in una drag race con il GLC 63 S

Nella gamma del primo SUV della casa automobilistica di Arese c’è anche l’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio che si contraddistingue principalmente per la presenza di un potente motore V6 biturbo da 2.9 litri in grado di sviluppare una potenza di 510 CV e 600 nm di coppia massima.

Si tratta dello stesso propulsore impiegato sulla Giulia Quadrifoglio che deriva dal V8 impiegato sulla Ferrari California T. Tale powertrain consente al veicolo di raggiungere una velocità massima di 283 CV e di scattare da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi.

In attesa del prossimo restyling, in questo articolo vi proponiamo un’interessante drag race realizzata qualche mese fa da Lovecars. La clip vede protagonista un esemplare blu dello Stelvio Quadrifoglio scontrarsi con un Mercedes-AMG GLC 63 S, lo stesso veicolo che un po’ di tempo fa gli ha rubato il primato come SUV più veloce sul circuito del Nurburgring.

Entrambe le vetture riescono a combinare perfettamente praticità per le famiglie e prestazioni per i più esigenti, per scontrarsi direttamente con le auto sportive presenti sulla piazza.

A bordo del GLC 63 S troviamo un motore V8 biturbo da 4 litri in grado di sviluppare 510 CV e 700 nm di coppia. La velocità massima raggiunta dal SUV di Affalterbach è di 280 km/h mentre lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 4 secondi.

Per scoprire il vincitore di questa drag race AMG vs Quadrifoglio, vi basta cliccare sul tasto Play del video sottostante.