‘Vettel tornerà più forte in questa stagione’ secondo Button

Jenson Button ha messo in guardia chi esclude Sebastian Vettel dalla lotta per il titolo di quest’anno, dicendo che si aspetta che il tedesco tornerà “più forte” nel 2020. La scorsa stagione non è stata la migliore di Vettel in Formula 1. Si potrebbe anche sostenere che è stata la sua peggiore annata nella massima competizione automobilistica. Il pilota della Ferrari ha fatto diversi errori in pista, uno in particolare gli è valso una penalità che gli è costata la vittoria al Gran Premio del Canada. Ci sono stati anche alcuni incidenti lungo la strada, in particolare in Brasile quando è finito fuori pista dopo uno scontro con il suo compagno di squadra Charles Leclerc.

Vettel, che ha ottenuto solo una vittoria, ha concluso la quinta stagione in campionato dietro Leclerc in quarta posizione. E’ stata solo la seconda volta nella carriera del 32enne pilota di F1 che è stato superato da un compagno di squadra in classifica. Vettel rimarrà con la Ferrari per il campionato di quest’anno, anche se resta da vedere se il 2020 sarà il suo ultimo anno con la Ferrari.

Il capo del team Mattia Binotto ha già dichiarato che dipenderà dai risultati di Vettel all’inizio della stagione. Button dice che andranno bene. L’ex campione del mondo 2009 ha dichiarato a Sky Sports: “Penso che abbia fatto degli errori sciocchi. Ma penso anche che verrà fuori dall’altra parte come un pilota migliore, lo penso davvero. Ha qualcuno che lo ha davvero spinto e battuto per tutta la stagione. Quindi penso davvero che tornerà più forte. Ha un talento immenso e lo vedremo una volta che la Formula 1 tornerà a correre”.

