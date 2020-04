Hamilton e i piloti Ferrari si offrono di abbassare i loro salari

I piloti Ferrari e Lewis Hamilton si sono offerti di abbassare i loro salari per ridurre al minimo i danni causati dalla crisi del coronavirus ai loro team. I tre sono in trattativa con i loro team per ridurre i loro salari in segno di solidarietà con gli altri dipendenti. Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e Charles Leclerc dovrebbero seguire il percorso iniziato da Carlos Sainz e Lando Norris e accettare un taglio della retribuzione per la crisi del coronavirus.

Questi tre piloti sono, insieme a Valtteri Bottas, tra i quattro che vincono di più in griglia, secondo i dati pubblicati questa settimana dal portale Race Fans. Mercedes e Ferrari, come la McLaren, studiano quali misure adottare in questa crisi. Va ricordato che sono le due squadre con il maggior numero di personale di Formula 1: i tedeschi hanno più di 800 persone nello staff e gli italiani, più di 900.

Il Grande Circo inizia a soffrire, oltre l’arresto delle gare, le conseguenze economiche di questa crisi nelle sue casse. La Mercedes ha già iniziato a regolare la forza lavoro delle sue fabbriche automobilistiche e la Ferrari sta anche studiando quali misure adottare per ridurre al minimo i danni. I piloti di entrambe le squadre vogliono collaborare e aiutare a risparmiare sui costi in questi tempi difficili.

Dopo aver appreso ieri dell’ERTE che la McLaren realizzerà, il quotidiano britannico Daily Mail annuncia che Lewis Hamilton è disposto a rinunciare a una parte del suo stipendio e ha già iniziato a parlare con il suo team sulla riduzione dei 36 milioni di euro che guadagna ogni anno. Vettel, che guadagna circa 33 milioni di euro, e Leclerc, il cui stipendio è di nove milioni di euro all’anno, parlano anche alla Ferrari di come possono contribuire a questa crisi. In questo modo, questi tre piloti avrebbero risposto alla richiesta di Ralf Schumacher, che metteva in evidenza la facilità con cui questi atleti possono ridurre al minimo l’impatto di questa emergenza sanitaria sullo sport.

Ti potrebbe interessare: Massa: “Hamilton alla Ferrari? Potrebbe distruggere Leclerc mentalmente”