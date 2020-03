Massa: “Hamilton alla Ferrari? Potrebbe distruggere Leclerc mentalmente”

Le voci secondo cui Lewis Hamilton potrebbe andare alla Ferrari sono state una costante negli ultimi mesi. Felipe Massa, che ha guidato per la squadra di Maranello, ritiene che sarebbe una bella cosa per i fan, ma non tanto per la squadra italiana o per Charles Leclerc. Per il brasiliano è chiaro che la scommessa della Ferrari oggi e per il futuro è per Charles Leclerc. Ritiene inoltre che il fatto che il pilota inglese e il monegasco possano condividere una squadra non sarebbe positivo né per la Ferrari né per Leclerc.

“Vedere Hamilton e Leclerc nella stessa squadra sarebbe un sogno. Tuttavia, Hamilton può ostacolare la crescita di Charles e possibilmente distruggerlo mentalmente. Potrebbe dare un brutto risultato”, ha detto nelle osservazioni per il quotidiano italiano Corriere Dello Sport. Ecco perché Massa ritiene che l’opzione migliore per la Ferrari sia quella di continuare con Vettel come partner di Leclerc quando il contratto del tedesco si concluderà dopo questa stagione 2020. Massa crede che il quattro volte campione possa ancora dare successo al team e, a sua volta, non creare troppe difficoltà con il monegasco.

“Non cambierei nulla nella formazione dei piloti se fossi in Mattia Binotto. Sebastian ha vinto quattro titoli e Leclerc ha un potenziale enorme, da non sottovalutare”, afferma Massa. Tuttavia, la possibilità che Vettel non possa rinnovare con la Ferrari rimane sul tavolo. In quella situazione, Binotto dovrebbe trovare un nuovo compagno di squadra per Leclerc. Massa dice secondo lui quale sarebbe l’opzione migliore. Scommetterei su un pilota forte, ma che contribuisca alla buona atmosfera all’interno della squadra. “Preferirei Ricciardo. È un pilota molto forte ed è molto divertente vederlo in pista,” ha concluso l’ex pilota.

