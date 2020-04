Jeep Compass 4xe e Renegade 4xe ufficiali anche in Portogallo

Oltre che l’Italia, Jeep ha annunciato la disponibilità anche in Portogallo dei primi due veicoli elettrificati. Stiamo parlando delle Jeep Compass 4xe e Renegade 4xe. I due veicoli possono essere prenotati in versione First Edition fino alla fine di maggio con prezzi che partono, rispettivamente, da 45.000 euro e 41.500 euro.

Le prenotazioni possono essere effettuate online tramite il sito Web di Jeep Portogallo e con consegne programmate per quest’estate. L’edizione di lancio dei primi due SUV ibridi plug-in proposti dalla casa automobilistica americana sono disponibili in due allestimenti: Urban e Off-Road. Come suggerisce il nome, quest’ultimo è rivolto agli amanti dell’off-road.

Jeep Compass 4xe e Renegade 4xe: i primi due SUV ibridi plug-in sbarcano anche in Portogallo

Il cliente può contare su un motore turbo benzina da 1.3 litri in grado di sviluppare una potenza di 180 CV posizionato sull’asse anteriore e un propulsore elettrico da 60 CV disposto sulle ruote posteriori. Complessivamente, abbiamo una potenza di 240 CV.

Grazie all’elettrificazione, le Jeep Compass 4xe e Renegade 4xe hanno visto un aumento di coppia e potenza di fino al 50%. Il risultato è un’accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 7 secondi, una velocità massima di 130 km/h in modalità full electric e 200 km/h in modalità ibrida ed emissioni di CO2 inferiori a 60 g/km.

Accanto al gruppo propulsore troviamo una batteria agli ioni di litio da 11,4 kWh sulla quale il brand di FCA offre una garanzia di otto anni, oltre a proporre quattro anni di garanzia sul veicolo senza limiti di chilometraggio e quattro anni di manutenzione.

La First Edition di entrambi i veicoli include nel prezzo una wallbox che assicura una ricarica completa in 3 ore e 30 minuti con potenza fino a 3 kW e 1 ora e 40 minuti con potenza fino a 7,4 kW.

A livello di equipaggiamento, troviamo diverse caratteristiche come ad esempio il sistema di infotainment Uconnect con display touch da 8.4 pollici, smartphone integration, display TFT da 7 pollici per il quadro strumenti digitale, specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente, sensore di parcheggio, sistema Park Assist, telecamera posteriore, monitoraggio dei punti ciechi e tanto altro ancora.

Sia il Jeep Renegade 4xe che la Jeep Compass 4xe possono essere scelti in cinque colorazioni diverse per la First Edition: Carbon Black, Alpine White, Metallic Granite Grey, Shade Blue e Sting Grey. L’allestimento Urban propone dei cerchi da 19″ mentre quello Off-Road offre dei cerchi da 17″. Da notare anche che il Renegade 4xe First Edition propone dei fari Full LED mentre la Compass 4xe First Edition prevede dei fari Bi-xenon.