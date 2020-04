FCA vendite in calo del -10% negli USA nel primo trimestre del 2020

Si chiude in negativo il primo trimestre del 2020 per FCA negli USA. Come sottolineato dal gruppo, il calo registrato al termine dei primi tre mesi dell’anno è legato a doppio filo al calo dovuto al lockdown del mese di marzo, resosi necessario per arginare la diffusione del Coronavirus sul territorio americano, mentre i mesi di gennaio e febbraio hanno fatto registrare risultati positivi per l’azienda (che però non ha divulgato i dati precisi).

Al termine del primo trimestre del 2020, il gruppo FCA ha venduto 446 mila unità negli USA facendo registrare un calo del -10% rispetto ai risultati raccolti nel corso dello stesso periodo dello scorso anno, quando il totale di unità vendute si fermò a 498 mila unità. Il calo riguarda quasi tutti i brand del gruppo con il solo marchio RAM che mostra risultati in contro-tendenza.

Ricordiamo che, a causa del lockdown, i dati di vendita di questo mese di aprile e dei mesi successivi potrebbero essere molto negativi sia per FCA che per tutto il resto del mercato americano. Negli USA, infatti, l’emergenza Coronavirus è ancora molto lontana dall’essere debellata e, soprattutto in alcune aree come New York, i problemi potrebbero durare ancora per un bel po’.

Vediamo, quindi, come sono andate le vendite di FCA negli USA nel corso del primo trimestre:

Jeep

Per Jeep il primo trimestre dell’anno si chiude con 182 mila unità vendute e con un calo del -14% rispetto ai risultati raccolti nel corso del primo trimestre dello scorso anno, quando le vendite superarono quota 212 mila. Il modello più venduto di Jeep è la Grand Cherokee che tocca quota 50 mila unità vendute nel periodo considerato facendo registrare un calo del -13%.

Da segnalare anche 39 mila unità vendute di Wrangler, in calo del -21%, e le 33 mila unità vendute di Cherokee, in calo del -32%. Bene il Gladiator, non disponibile lo scorso anno, che raggiunge quota 15 mila unità vendute. Calano le vendite delle “compatte” della gamma Jeep con la Compass che si ferma a 29 mila unità vendute (-20%) e la Renegade che raggiunge quota 14 mila unità vendute (-22%).

Dodge, RAM e Chrysler

Il marchio RAM è l’unico brand di FCA che registra dati positivi chiudendo il trimestre con un totale di 140 mila unità vendute ed una crescita del +3% rispetto ai dati raccolti nel corso del primo trimestre dello scorso anno. Risultati negativi, invece, per Chrysler che fa segnare il -5% nel trimestre con un totale di 30 mila unità vendute. Da segnalare la crescita della Pacifica che chiude il trimestre con 24 mila unità vendute ed un buon +5%.

In forte calo, invece, il brand Dodge che chiude il primo trimestre dell’anno con 88 mila unità vendute ed -20% nel confronto con lo scorso anno. In calo del -10% sia la Charger che la Challenger mentre cala del -30% la Caravan, modello più venduto del brand, che si ferma a poco meno di 25 mila unità vendute.

Alfa Romeo e Fiat

In calo anche i marchi italiani di FCA. Il marchio Alfa Romeo, come abbiamo visto nel nostro articolo d’approfondimento, chiude il primo trimestre con un calo del -14% rispetto ai dati raccolti nello stesso periodo dello scorso anno. Per il brand, le vendite si fermano a 3703 unità nel corso dei primi tre mesi. Il modello più venduto di Alfa Romeo è lo Stelvio.

Male anche Fiat che cala del -49% con appena 1.128 unità vendute. Per il marchio, che attende il debutto della Nuova Fiat 500 per il rilancio, il modello più venduto è la 124 Spider che si ferma a 388 unità vendute con un calo del -24%. Appena 283 unità vendute per la 500X che registra un poco confortante -63%.

Il marchio Fiat continuerà a vivere un periodo molto negativo in Nord America, anche considerando lo scarso interesse dei modelli in gamma, e solo con il lancio della nuova 500 elettrica potrebbe tornare a crescere sfruttando la crescente richiesta di modelli a zero emissioni che si sta registrando in Nord America.

Per il momento, quindi, non ci resta che attendere i prossimi mesi per verificare come si evolverà la situazione in Nord America. Ricordiamo che il prossimo appuntamento con i dati di vendita di FCA negli USA è fissato per il mese di luglio quando verranno diffusi i dati relativi al secondo trimestre dell’anno.