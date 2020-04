Autostrade Sicilia: sospeso il pagamento dei pedaggi per coronavirus

Vista l’emergenza coronavirus che sta colpendo l’Italia, la regione Sicilia ha deciso di rendere gratuite le sue autostrade a tutti gli automobilisti. La sospensione del pedaggio autostradale è in vigore dalle 02:00 del 31 marzo e riguarda l’A18 Messina-Catania e l’A20 Messina-Palermo.

Dopo una serie di valutazioni, l’assessore Falcone, il presidente del Consorzio Autostrade Siciliane Franco Restuccia, il vice ministro Cancelleri e il governatore Musumeci hanno deciso di approvare questa iniziativa che riguarda sia i camionisti che trasportano merci e beni di prima necessità che i cittadini in generale che si spostano per questioni di lavoro.

Autostrade: la regione Sicilia sospende il pagamento dei pedaggi

Le autostrade siciliane sono state rese gratuite principalmente per i pochi veicoli in circolazione, per salvaguardare la salute dei casellanti e per azzerare i costi per chi trasporta merci che in queste settimane di pandemia stanno ricoprendo un ruolo molto importante nel garantire la disponibilità dei prodotti nel nostro Paese.

La notizia è stata condivisa nelle scorse ore da Marco Falcone, assessore regionale alle Infrastrutture, attraverso un comunicato che riporta: