Jeep vuole diventare la società di SUV più verde al mondo

Jeep è pronta ad abbracciare l’elettrificazione e vuole diventare “la società di SUV più verde e sostenibile al mondo”. Lo ha affermato il suo capo. “Ci sono così tante cose che dobbiamo mettere insieme per rendere Jeep un marchio moderno e contemporaneo che sfonderà e sosterrà per i prossimi 80 anni”, ha detto Christian Meunier. “Questa è una grande transizione nel nostro mondo. “C’è stata una piccola evoluzione ogni anno, ma c’è una grande rivoluzione in corso ora. Fare di Jeep la società di SUV più ecologica e sostenibile è un po’ una sfida, ma è la più eccitante. ”

Meunier ha aggiunto che vedremo presto “molte cose su cui stiamo lavorando, come BEV”. In Europa, l’attenzione si concentra su tre modelli fondamentali: Renegade , Compass e Wrangler . Jeep ha presentato le versioni ibride plug-in di tutte e tre, 4xe con badge, al CES di gennaio. Ognuno di questi modelli dovrebbe essere lanciato quest’anno.

Meunier ha proseguito: “I PHEV avrnano un ruolo molto importante da svolgere per noi, riteniamo, perché offrono molti vantaggi: un’autonomia di 50 chilometri in modalità elettrica, zero emissioni e quindi rimuovono l’ansia dell’autonomia. Quindi penso che questo per mercati come l’Europa e la Cina, sia fondamentale.”

Mike Manley, ex amministratore delegato di Jeep e ora Fiat Chrysler Automobiles , ha dichiarato nel 2018 che ci sarebbero stati quattro veicoli elettrici nel portafoglio di Jeep entro il 2022. Non è chiaro se questo piano sia stato modificato o respinto in seguito al sostanziale rimpasto dirigenziale avvenuto dopo quella dichiarazione, ma i commenti di Meunier suggeriscono che il lancio di veicoli elettrici sia ancora una priorità per Jeep.

Ti potrebbe interessare: Jeep presenterà un SUV compatto nel mercato indiano: arrivano nuove conferme