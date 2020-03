Jeep presenterà un SUV compatto nel mercato indiano: arrivano nuove conferme

Si dice che Fiat Chrysler Automobiles (FCA) stia lavorando su un SUV compatto Jeep per il mercato internazionale. E’ previsto che questo modello, destinato a far parlare a lungo di sé arrivi anche nel sempre più importante mercato indiano. In proposito dall’India sono arrivate nuove conferme che la casa automobilistica americana sta lavorando a questo progetto. Secondo Gaadiwaadi, il SUV che sarà lungo circa quattro metri e sarà il nuovo entry-level del marchio di FCA sarà inserito sotto il SUV fuoristrada Renegade nella line-up di Jeep. Il SUV compatto dovrebbe essere completamente equipaggiato con le ultime tecnologie dell’azienda.

Ecco le ultime novità sul futuro SUV compatto di Jeep che sarà lanciato anche in India

L’imminente SUV compatto di Jeep dovrebbe presentare il badge “Trail Rated” dell’azienda per la compatibilità fuoristrada. Le caratteristiche includono il sistema a quattro ruote motrici dell’azienda con cambio a basso rapporto e differenziali di bloccaggio per affrontare il fuoristrada. Marco Pigozzi, Head of Brand Marketing presso Jeep Europe, ha affermato in precedenza che l’imminente SUV compatto porterà avanti il ​​DNA fuoristrada del marchio Jeep e offrirà anche praticità quotidiana.

Il futuro SUV compatto di Jeep dovrebbe garantire ai suoi clienti un’ampia scelta di motori benzina e diesel. Inoltre una versione completamente elettrica o ibrida plug-in (PHEV) del SUV potrebbe essere resa disponibile in un secondo momento. Una volta che il SUV compatto di Jeep verrà lanciato in India, ci aspettiamo che sia una scelta popolare tra gli appassionati di fuoristrada del paese.

Il nuovo modello competerà anche con Hyundai Venue, la Maruti Suzuki Vitara Brezza, la Ford EcoSport e la Tata Nexon nel mercato indiano. Il SUV di Jeep competerà anche con la Maruti Suzuki Jimny quando questa sarà lanciata in India. Si prevede però che il prezzo del modello di Suzuki sarà molto più basso.