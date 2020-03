Raikkonen è inferiore a Hamilton o Alonso, ecco chi lo pensa

Secondo l’ex pilota di Formula 1 Pedro de la Rosa, l’ex campione del mondo Kimi Raikkonen è un pilota inferiore rispetto ad altri due campioni del mondo: Fernando Alonso e Lewis Hamilton. De la Rosa può parlare per esperienza perché ha lavorato con tutti e tre gli uomini alla McLaren. In una conversazione con il sito web finlandese Iltalehti, l’ex pilota di Arrows fa luce su tre campioni del mondo. Secondo De la Rosa, tutti e tre sono molto veloci, ma c’è una differenza tra Raikkonnen, Hamilton e Alonso. “Kimi è molto veloce, è un campione, però dipende da un certo tipo di macchina.”

Il finlandese ha bisogno di un’auto che si adatti al suo stile di guida: ” La sua auto deve essere stabile nella parte anteriore. Se non ce l’ha, non può adattarsi” , dice lo spagnolo. Ciò non vale per l’attuale campione del mondo Lewis Hamilton e per Fernando Alonso: ” Dai a Fernando una macchina e mostrerà velocità. Anche Lewis può farlo. Qui sta la differenza con Raikkonen” .In ogni caso questa non è una bocciatura nei confronti dell’attuale pilota di Alfa Romeo Racing. Infatti l’ex pilota di Formula 1 elogia le qualità del finlandese: ” Nel 2005 e nel 2006 abbiamo lavorato insieme alla Michelin alla McLaren. Juan-Pablo Montoya e io abbiamo avuto entrambi problemi ma Kimi è stato molto veloce” . Semplicemente lo spagnolo pensa che Hamilton e Alonso stiano un po’ più forti.

