Dodge Charger SRT Hellcat Redeye Widebody: un render ci mostra come potrebbe essere

Le prime informazioni sulla nuova Dodge Charger SRT Hellcat Redeye Widebody sono trapelate lo scorso anno. Grazie alle ultime indiscrezioni ermerse online, abbiamo avuto la possibilità di scoprire alcuni dettagli su cosa possiamo aspettarci sulla prossima berlina da 808 CV.

All’inizio di questo mese sono state condivise in rete diverse foto spia che hanno visto protagonista un prototipo semi-camuffato girare per le strade della Metro Detroit per scopi di test. Nelle scorse ore, invece, è stato pubblicato sul Web un render proveniente da una delle fonti anonime affidabili di Mopar Insiders.

Dodge Charger SRT Hellcat Redeye Widebody: la novità estetica più visibile sarà il nuovo cofano motore

La Charger SRT Hellcat Redeye Widebody potrebbe arrivare con un nuovo cofano motore dotato di una presa d’aria più grande e un nuovo set di estrattori di calore posizionati ai lati. Le foto spia hanno confermato le prese d’aria presenti sul render e inoltre quest’ultimo ci mostra esattamente come sarà il nuovo cofano della berlina muscolosa.

La vettura avrà un aspetto molto simile alla Charger SRT Hellcat Widebody 2020, ad eccezione del nuovo cofano motore e dei badge Redeye posti sui parafanghi laterali, sulla griglia e sul retro. Proprio come il modello standard, la variante Redeye dovrebbe arrivare sul mercato soltanto in versione Widebody.

Rispetto alla versione da 717 CV, la Dodge Charger SRT Hellcat Redeye Widebody avrà sotto il cofano il motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri con potenza di 808 CV e 958 nm di coppia massima, abbinato a un compressore IHI da 2.7 litri e alla trasmissione automatica TorqueFlite 8HP90 a 8 velocità.

Questo porterà ad un aumento della pressione di boost a 14,5 PSI anziché 11,6 PSI e fino a 6500 g/min anziché 6200 g/min. In aggiunta, troveremo due pompe del carburante, il succitato nuovo cofano motore più grande e tanto altro ancora.

Rispetto alla Charger SRT Hellcat 2019, il model year 2020 è più veloce nel quarto di miglio e su strada ma l’aggiunta del kit widebody ha fatto scendere la velocità massima da 328 km/h a 315 km/h. Tuttavia, la versione Redeye da 808 CV potrebbe riportare questa velocità.

Addetti ai lavori sostengono che la nuova berlina a quattro porte debutterà ufficialmente durante l’evento What’s New di FCA che si terrà quest’estate mentre dovrebbe arrivare sul mercato come model year 2021.