Ferrari non esclude la fine della stagione 2020 nel gennaio 2021

Mattia Binotto, capo del team Ferrari, ha assicurato che uno dei molteplici scenari che la F1 sta prendendo in considerazione per la stagione 2020 è la sua conclusione nel gennaio 2021.

Chase Carey – CEO della categoria – ha riconosciuto che, come minimo, la stagione – che dovrebbe avere tra le 15 e le 18 gare – durerà fino a dicembre. Mentre la FIA e la F1 stanno studiando come comportarsi, Binotto è stato il primo a confermare che i loro piani includono di trascorrere la stagione fino all’inizio del 2021.

“I team stanno parlando con la F1 e la FIA. Ci sono diverse ipotesi sul tavolo e ognuna viene presa in considerazione in questo momento”, ha detto Binotto ai microfoni di Sky Sport F1 Italia. Binotto ha rivelato che uno dei potenziali scenari che Liberty Media sta valutando in questo momento è la fine della stagione 2020 a gennaio del prossimo anno. Sebbene sia solo una possibile soluzione tra molte altre.

“Una Coppa del mondo ridotta o l’ipotesi che il campionato 2020 finirà, ad esempio, nel gennaio 2021 sono alcune delle opzioni previste. In questo momento, dobbiamo essere aperti a qualsiasi ipotesi per competere con il maggior numero possibile di GP”, ha aggiunto il numero uno della Ferrari. D’altra parte, Binotto ha sostenuto la decisione della F1 di anticipare la “pausa estiva” per adeguarsi allo sviluppo delle squadre in periodi di quarantena.

“Certo, fermare lo sviluppo in F1 in questo momento sembrava una decisione responsabile, anche per aiutare i team più piccoli. E non credo che fermarsi sia un vantaggio per l’uno o l’altro, prima o poi noi come Ferrari torneremo in ufficio e cercheremo di presentarci all’inizio della stagione al massimo “.

